О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sardar Ali Takkar

Sardar Ali Takkar

Трек  ·  2013

Da Loya Pakhtunkhwa

Sardar Ali Takkar

Исполнитель

Sardar Ali Takkar

Трек Da Loya Pakhtunkhwa

#

Название

Альбом

1

Трек Da Loya Pakhtunkhwa

Da Loya Pakhtunkhwa

Sardar Ali Takkar

Mubarak Khyber Pakhtunkhwa, Vol. 1

4:30

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Rukhsar Da Muhammad
Rukhsar Da Muhammad2024 · Сингл · Sardar Ali Takkar
Релиз Ay Da Mayn Zargy Janana
Ay Da Mayn Zargy Janana2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Tal De Yadawoma
Tal De Yadawoma2024 · Сингл · Sardar Ali Takkar
Релиз Gada Sha Gada Sha (Slowed + Reverb)
Gada Sha Gada Sha (Slowed + Reverb)2024 · Сингл · Sardar Ali Takkar
Релиз AY ZAMA WATANA
AY ZAMA WATANA2024 · Сингл · Sardar Ali Takkar
Релиз Nawe Rang
Nawe Rang2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз DastanI Tappy
DastanI Tappy2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Awami Tohfa
Awami Tohfa2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Awami Jhankar
Awami Jhankar2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Maat Aina
Maat Aina2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Gham Tappy
Gham Tappy2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Armani Tohfa
Armani Tohfa2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Banjara Program
Banjara Program2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Zara Yadoona
Zara Yadoona2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Umri Tohfa
Umri Tohfa2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Julmhil Program
Julmhil Program2024 · Альбом · Mahajabeen
Релиз Intizaar Da Sta Da Stargo
Intizaar Da Sta Da Stargo2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Awami Tohfa
Awami Tohfa2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Nawey Rang
Nawey Rang2024 · Альбом · Sardar Ali Takkar
Релиз Da Jahan Tabiban Rashe
Da Jahan Tabiban Rashe2024 · Сингл · Sardar Ali Takkar

Похожие артисты

Sardar Ali Takkar
Артист

Sardar Ali Takkar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож