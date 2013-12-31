О нас

Arman Khan

Arman Khan

Трек  ·  2013

Pakhtunkhwa Zama Watan De

Arman Khan

Исполнитель

Arman Khan

Трек Pakhtunkhwa Zama Watan De

#

Название

Альбом

1

Трек Pakhtunkhwa Zama Watan De

Pakhtunkhwa Zama Watan De

Arman Khan

Mubarak Khyber Pakhtunkhwa, Vol. 1

6:32

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Bansuri
Bansuri2025 · Сингл · Arman Khan
Релиз Pehla Pyar
Pehla Pyar2025 · Сингл · Arman Khan
Релиз Rokhsatona
Rokhsatona2024 · Сингл · Arman Khan
Релиз Ranzoora
Ranzoora2024 · Сингл · Red Shirt wala
Релиз Ishq Tappy
Ishq Tappy2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Maenigam
Maenigam2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Khob
Khob2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Meene De Dase Lewane Kram
Meene De Dase Lewane Kram2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Sta Da Khaal Pa Khkulawalo Pa Arman Yam
Sta Da Khaal Pa Khkulawalo Pa Arman Yam2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Khair De Ka Sare Janan Ta Na Rasi
Khair De Ka Sare Janan Ta Na Rasi2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Na Saz Sho Na Soz Sho
Na Saz Sho Na Soz Sho2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Arman da Stha Zwani Poetry
Arman da Stha Zwani Poetry2023 · Сингл · Arman Khan
Релиз Pa Kashmalo Ki Mi Halal Kai
Pa Kashmalo Ki Mi Halal Kai2022 · Сингл · Arman Khan
Релиз Kotha Dilam
Kotha Dilam2022 · Альбом · Arman Khan
Релиз Dil Dhak Se Dhadak Jaala
Dil Dhak Se Dhadak Jaala2022 · Альбом · Sapna Singh
Релиз Za Da Jara Adat Sarey Yam
Za Da Jara Adat Sarey Yam2021 · Альбом · Arman Khan
Релиз Ya Saqi Da Sra Angor
Ya Saqi Da Sra Angor2021 · Альбом · Arman Khan
Релиз Naya Saal Me Hau Da
Naya Saal Me Hau Da2020 · Альбом · Arman Khan
Релиз niki niki gal
niki niki gal2020 · Сингл · Arman Khan
Релиз Sta Nama Dase Wa
Sta Nama Dase Wa2018 · Сингл · Arman Khan

