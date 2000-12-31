О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Lame Immortelle

Lame Immortelle

Трек  ·  2000

Judgement

2 лайка

Lame Immortelle

Исполнитель

Lame Immortelle

Трек Judgement

#

Название

Альбом

1

Трек Judgement

Judgement

Lame Immortelle

Judgement

4:11

Текст песни

Standing still here for a moment

Breath held tightly in my body

A world that's growing darker

Not worth a longer stay

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Trisol
