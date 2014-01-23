О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Friedrich Gulda

Friedrich Gulda

Трек  ·  2014

Meditation II

Friedrich Gulda

Исполнитель

Friedrich Gulda

Трек Meditation II

#

Название

Альбом

1

Трек Meditation II

Meditation II

Friedrich Gulda

It's All One

11:55

Информация о правообладателе: MPS
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз It's up to You (Live)
It's up to You (Live)2022 · Альбом · Limpe Fuchs
Релиз Beethoven: The Cello Sonatas and Variations
Beethoven: The Cello Sonatas and Variations2021 · Альбом · Pierre Fournier
Релиз Beethoven: Complete Piano Sonatas
Beethoven: Complete Piano Sonatas2021 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Chopin: 24 Preludes, Op. 28
Chopin: 24 Preludes, Op. 282021 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Beethoven & Weber: Works
Beethoven & Weber: Works2021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Domicile (Live 07.01.74)
Domicile (Live 07.01.74)2021 · Альбом · Limpe Fuchs
Релиз Gulda: Works (Live)
Gulda: Works (Live)2021 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Symphonies of L. V. Beethoven, F. Chopin & C. Debussy
Symphonies of L. V. Beethoven, F. Chopin & C. Debussy2020 · Альбом · Jorg Demus
Релиз Beethoven: 15 Variations with a Fugue for Piano in E-Flat Major, Op. 35 "Eroica Variationen" - Piano Sonata No. 26 In E-Flat Major, Op. 81A "Les Adieux"
Beethoven: 15 Variations with a Fugue for Piano in E-Flat Major, Op. 35 "Eroica Variationen" - Piano Sonata No. 26 In E-Flat Major, Op. 81A "Les Adieux"2020 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Friedrich Gulda at Birdland
Friedrich Gulda at Birdland2020 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз A Man of Letters
A Man of Letters2020 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Beethoven: Piano Sonata No. 29 "Hammerklavier"
Beethoven: Piano Sonata No. 29 "Hammerklavier"2020 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Mozart, Beethoven & Others: Piano Concertos (Live)
Mozart, Beethoven & Others: Piano Concertos (Live)2020 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Mozart: Piano Concertos Nos. 20 & 26
Mozart: Piano Concertos Nos. 20 & 262019 · Альбом · Münchner Philharmoniker
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: II. Romance
Mozart: Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: II. Romance2019 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Bach - Gulda - Clavichord (The Mono Tapes)
Bach - Gulda - Clavichord (The Mono Tapes)2018 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Gulda: Piano Works
Gulda: Piano Works2018 · Альбом · Friedrich Gulda
Релиз Message from G (Live)
Message from G (Live)2016 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Diabelli-Variationen
Diabelli-Variationen2016 · Сингл · Friedrich Gulda
Релиз Jazz for the Virtuoso
Jazz for the Virtuoso2016 · Альбом · Friedrich Gulda

Похожие артисты

Friedrich Gulda
Артист

Friedrich Gulda

Eliso Bolkvadze
Артист

Eliso Bolkvadze

Frank Lévy
Артист

Frank Lévy

Святослав Теофилович Рихтер
Артист

Святослав Теофилович Рихтер

Gustavo Dudamel
Артист

Gustavo Dudamel

Classical Study Music
Артист

Classical Study Music

Bella Davidovich
Артист

Bella Davidovich

Ingrid Fliter
Артист

Ingrid Fliter

NDR Elbphilharmonie Orchester
Артист

NDR Elbphilharmonie Orchester

Concertgebouw Kamerorkest
Артист

Concertgebouw Kamerorkest

Krzysztof Urbański
Артист

Krzysztof Urbański

Philippe Entremont
Артист

Philippe Entremont

Simon Trpceski
Артист

Simon Trpceski