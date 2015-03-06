Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Die lustigen Nibelungen: "Ach wie prophetisch ist unser Kind "
Другие альбомы артиста
Franz Lehár: Masterpieces for Orchestra2022 · Альбом · Franz Lehár
Wagner, Verdi & Others: Vocal Works2020 · Альбом · Max Lorenz
The Great Conductors: Gaité Viennoise, Vol. 2 (2020 Remaster)2020 · Альбом · Johann Strauss II
The Great Conductors: Max Schönherr Conducts Strauss, Ziehrer, Suppé, Stolz & Others – Gaîté viennoise2018 · Альбом · ORF-Symphonieorchester
Valses de Vienne (Mono Version)2016 · Альбом · Wiener Volksopernorchester
Teresa Stich-Randall: Recordings 1953-19592016 · Альбом · Kurt Richter
Valses (Mono Version)2015 · Сингл · Grosse Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Valses célèbres (Mono Version)2015 · Сингл · Wiener Volksopernorchester
Strauss II: Prinz Methusalem2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Der Rastelbinder2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Fall: Die geschiedene Frau2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lehár: Das Fürstenkind2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Fall: Brüderlein fein2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Kattnig: Der Prinz von Thule2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Lalo: Symphonie espagnole - Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (Mono Version)2015 · Альбом · Salvatore Accardo
Abraham: Blume von Hawaii2014 · Альбом · Großes Orchester Der Ravag
Kálmán: Die Csardasfürstin2014 · Альбом · Großes Orchester Der Ravag
Kattnigg: Bel Ami2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Strauss: Die Fledermaus2014 · Альбом · Orchester von Radio Wien
Kálmán: Die Zirkusprinzessin2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester