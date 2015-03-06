О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Strauss II: Die Fledermaus (Excerpts) [Live]
Strauss II: Die Fledermaus (Excerpts) [Live]2023 · Альбом · Johann Strauss II
Релиз Goetze · Liebe im dreiklang highlights
Goetze · Liebe im dreiklang highlights2023 · Сингл · Peter Anders
Релиз Leo Fall · der fidele bauer highlights
Leo Fall · der fidele bauer highlights2023 · Сингл · Willy Hofmann
Релиз Leo Fall · der Süße kavalier highlights
Leo Fall · der Süße kavalier highlights2023 · Сингл · Anny Schlemm
Релиз Rita Streich sings die operetten
Rita Streich sings die operetten2023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Rita Streich sings Johann strauss jr.
Rita Streich sings Johann strauss jr.2023 · Сингл · Rita Streich
Релиз Leo Fall · Die Kaiserin
Leo Fall · Die Kaiserin2023 · Сингл · Anny Schlemm
Релиз Benatzky · Bezauberndes Fräulein - Highlights
Benatzky · Bezauberndes Fräulein - Highlights2023 · Сингл · Gretl Schörg
Релиз Benatzky · meine Schwester und Ich
Benatzky · meine Schwester und Ich2023 · Сингл · Gretl Schörg
Релиз Stolz · Himmelblaue Träume Highlights
Stolz · Himmelblaue Träume Highlights2023 · Сингл · Benno Kusche
Релиз Benatzky · im weißen rössl
Benatzky · im weißen rössl2023 · Сингл · Gretl Schörg
Релиз Glückliche Reise ins Operettenland - Ein Edward Künneke-Potpourri
Glückliche Reise ins Operettenland - Ein Edward Künneke-Potpourri2021 · Сингл · Anny Schlemm
Релиз Milestones of a Legend: Váša Příhoda , Vol. 10
Milestones of a Legend: Váša Příhoda , Vol. 102019 · Альбом · Vasa Prihoda
Релиз Evergreens
Evergreens2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Immortal Voices of German Radio: Walter Ludwig – Tausend Rote Rosen Blüh'n (Recorded 1932-1936) [Remastered 2017]
Immortal Voices of German Radio: Walter Ludwig – Tausend Rote Rosen Blüh'n (Recorded 1932-1936) [Remastered 2017]2017 · Альбом · Otto Dobrindt
Релиз Radio Klassiker: Ein Stück Musik, ein Stück Humor – Radio Recordings 1937-1944
Radio Klassiker: Ein Stück Musik, ein Stück Humor – Radio Recordings 1937-19442016 · Альбом · Various Artists
Релиз Fall: Der süsse Kavalier
Fall: Der süsse Kavalier2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Künneke: Traumland (Querschnitt)
Künneke: Traumland (Querschnitt)2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Bruno: Der Orlow
Bruno: Der Orlow2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Lehar: Paganini
Lehar: Paganini2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester

