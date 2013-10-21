О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Carmen Souza

Carmen Souza

Трек  ·  2013

Sei anni a Tarrafal

Carmen Souza

Исполнитель

Carmen Souza

Трек Sei anni a Tarrafal

#

Название

Альбом

1

Трек Sei anni a Tarrafal

Sei anni a Tarrafal

Carmen Souza

Capo Verde terra d'amore, Vol. 4

3:53

Информация о правообладателе: Incipit Recordings

Другие альбомы артиста

Релиз Interconnectedness
Interconnectedness2022 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Kuadru Pintadu
Kuadru Pintadu2022 · Сингл · Carmen Souza
Релиз The Silver Messengers
The Silver Messengers2019 · Альбом · Carmen Souza
Релиз The Jody Grind
The Jody Grind2019 · Сингл · Carmen Souza
Релиз Soul Searching
Soul Searching2019 · Сингл · Theo Pascal
Релиз Creology
Creology2017 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Ligria
Ligria2017 · Сингл · Carmen Souza
Релиз Epistola
Epistola2015 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Live At Lagny Jazz Festival
Live At Lagny Jazz Festival2014 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Kachupada
Kachupada2012 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Protegid
Protegid2010 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Verdade
Verdade2010 · Альбом · Carmen Souza
Релиз Ess ê nha cabo verde (this is my cape verde)
Ess ê nha cabo verde (this is my cape verde)2005 · Альбом · Carmen Souza

Похожие артисты

Carmen Souza
Артист

Carmen Souza

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Bill Evans
Артист

Bill Evans

The Oscar Peterson Trio
Артист

The Oscar Peterson Trio

Oscar Peterson
Артист

Oscar Peterson

Wes Montgomery
Артист

Wes Montgomery

Dave Brubeck
Артист

Dave Brubeck

Chick Corea
Артист

Chick Corea

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

Art Blakey
Артист

Art Blakey

McCoy Tyner
Артист

McCoy Tyner

The Ramsey Lewis Trio
Артист

The Ramsey Lewis Trio

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie