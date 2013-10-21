Информация о правообладателе: Incipit Recordings
Трек · 2013
Questa sera ci si confida (Nha Cancera Ka Tem Medida / Si jamais)
Другие альбомы артиста
Na Cidade2021 · Сингл · Felino
Tempo2020 · Сингл · Domi
Mais2020 · Сингл · Mariana Ramos
Morna2019 · Альбом · Mariana Ramos
Cape-Verde: Songs, Nursery Rhymes and Lullabies2017 · Альбом · Mariana Ramos
Quinta2015 · Альбом · Mariana Ramos
Suavidança2010 · Альбом · Mariana Ramos
Mornador2008 · Альбом · Mariana Ramos
Mornador2007 · Альбом · Mariana Ramos
Di Dor Em Or1999 · Альбом · Mariana Ramos