О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mariana Ramos

Mariana Ramos

Трек  ·  2013

Questa sera ci si confida (Nha Cancera Ka Tem Medida / Si jamais)

Mariana Ramos

Исполнитель

Mariana Ramos

Трек Questa sera ci si confida (Nha Cancera Ka Tem Medida / Si jamais)

#

Название

Альбом

1

Трек Questa sera ci si confida (Nha Cancera Ka Tem Medida / Si jamais)

Questa sera ci si confida (Nha Cancera Ka Tem Medida / Si jamais)

Mariana Ramos

Capo Verde terra d'amore, Vol. 4

4:27

Информация о правообладателе: Incipit Recordings

Другие альбомы артиста

Релиз Na Cidade
Na Cidade2021 · Сингл · Felino
Релиз Tempo
Tempo2020 · Сингл · Domi
Релиз Mais
Mais2020 · Сингл · Mariana Ramos
Релиз Morna
Morna2019 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Cape-Verde: Songs, Nursery Rhymes and Lullabies
Cape-Verde: Songs, Nursery Rhymes and Lullabies2017 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Quinta
Quinta2015 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Suavidança
Suavidança2010 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Mornador
Mornador2008 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Mornador
Mornador2007 · Альбом · Mariana Ramos
Релиз Di Dor Em Or
Di Dor Em Or1999 · Альбом · Mariana Ramos

Похожие артисты

Mariana Ramos
Артист

Mariana Ramos

Juana Aguirre
Артист

Juana Aguirre

Harutyun Harutyunyan
Артист

Harutyun Harutyunyan

Полина Касьянова
Артист

Полина Касьянова

Pedrito Martinez
Артист

Pedrito Martinez

Susana Baca
Артист

Susana Baca

Xavi Turull
Артист

Xavi Turull

The Sons Of Buena Vista
Артист

The Sons Of Buena Vista

Sombra
Артист

Sombra

Roberta Roman
Артист

Roberta Roman

Heritage
Артист

Heritage

Светлана Астапчик
Артист

Светлана Астапчик

Servando
Артист

Servando