Giusy Ferreri

Giusy Ferreri

Трек  ·  2013

Fiore della speranza

10 лайков

Giusy Ferreri

Исполнитель

Giusy Ferreri

Трек Fiore della speranza

#

Название

Альбом

1

Трек Fiore della speranza

Fiore della speranza

Giusy Ferreri

Capo Verde terra d'amore, Vol. 4

4:11

Информация о правообладателе: Incipit Recordings
Другие альбомы артиста

Релиз Siamo in America
Siamo in America2022 · Альбом · Casablanca
Релиз Cortometraggi
Cortometraggi2022 · Альбом · Giusy Ferreri
Релиз Miele
Miele2022 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Gli Oasis Di Una Volta
Gli Oasis Di Una Volta2021 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз SHIMMY SHIMMY
SHIMMY SHIMMY2021 · Сингл · Takagi & Ketra
Релиз LA ISLA
LA ISLA2020 · Сингл · Giusy & Elettra
Релиз Momenti perfetti
Momenti perfetti2019 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз JAMBO
JAMBO2019 · Сингл · Omi
Релиз Le cose che canto
Le cose che canto2019 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Amore e Capoeira
Amore e Capoeira2018 · Сингл · Sean Kingston
Релиз Partiti adesso (Remix)
Partiti adesso (Remix)2017 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Girotondo
Girotondo2017 · Альбом · Giusy Ferreri
Релиз Fa talmente male
Fa talmente male2017 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Hits
Hits2015 · Альбом · Giusy Ferreri
Релиз Volevo te
Volevo te2015 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Roma - Bangkok
Roma - Bangkok2015 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз L'attesa
L'attesa2014 · Альбом · Giusy Ferreri
Релиз L'amore possiede il bene
L'amore possiede il bene2014 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Ti porto a cena con me
Ti porto a cena con me2014 · Сингл · Giusy Ferreri
Релиз Il Mio Universo
Il Mio Universo2011 · Альбом · Giusy Ferreri

