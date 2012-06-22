О нас

Anita O'Day

Anita O'Day

Трек  ·  2012

Gotta Be Gettin'

Anita O'Day

Исполнитель

Anita O'Day

Трек Gotta Be Gettin'

#

Название

Альбом

1

Трек Gotta Be Gettin'

Gotta Be Gettin'

Anita O'Day

In a Sentimental Mood Vol. 1

2:46

Информация о правообладателе: 24 Blue Music

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Anita O'Day
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Anita O'Day
Релиз Easy to Love
Easy to Love2023 · Альбом
Релиз Sing, Sing, Sing
Sing, Sing, Sing2023 · Сингл · Anita O'Day
Релиз ANITA O'DAY And Her Tears Flowed Like Wine
ANITA O'DAY And Her Tears Flowed Like Wine2023 · Альбом · Anita O'Day
Релиз An Evening With Anita O'Day
An Evening With Anita O'Day2023 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Ride On
Ride On2023 · Альбом
Релиз Day Dream (Jazz Idols)
Day Dream (Jazz Idols)2023 · Альбом
Релиз Cool Heat with Jimmy Giuffre
Cool Heat with Jimmy Giuffre2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Anita O'Day
Релиз Gotta Be Gettin'
Gotta Be Gettin'2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Kick It
Kick It2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Kick It (The Jezebel of Jazz)
Kick It (The Jezebel of Jazz)2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Mermaids
Mermaids2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Parrot
Parrot2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Boogie Blues
Boogie Blues2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Fruit Plate
Fruit Plate2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз Five Famous Female Jazz Singers
Five Famous Female Jazz Singers2022 · Альбом
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Anita O'Day
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Anita O'Day

