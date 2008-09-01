Информация о правообладателе: Documents
Трек · 2008
Oklahoma Hills
Другие альбомы артиста
Western Swing Collection : a Tribute to Wild West Energizing Music : 15 Vol. Vol. 9 : Jimmy Wakely and His Saddle Pals "One of the last singing cowboy"2023 · Сингл · Jimmy Wakely
Santa Fe Trail2023 · Альбом · Jimmy Wakely
Jimmy Wakely2022 · Альбом · Jimmy Wakely
Merry Christmas From Jimmy Wakely (EP)2020 · Альбом · Jimmy Wakely
Merry Christmas from Jimmy Wakely2020 · Альбом · Jimmy Wakely
Christmas on the Range2020 · Сингл · Jimmy Wakely
Merry Christmas From Jimmy Wakely2020 · Альбом · Jimmy Wakely
Everyone Knew It but Me2019 · Сингл · Jimmy Wakely
Wedding Bells2018 · Альбом · Jimmy Wakely
Dust2017 · Альбом · Jimmy Wakely
Winter Wonderland2016 · Альбом · Jimmy Wakely
Ghost Riders2016 · Альбом · Jimmy Wakely
The Singing Cowboy (Digitally Remastered)2015 · Альбом · Jimmy Wakely
Jimmy Wakely Sings a Tribute to Bob Wills (Digitally Remastered)2015 · Альбом · Jimmy Wakely
Country Superstar2015 · Альбом · Jimmy Wakely
White Christmas (Live)2015 · Сингл · Jimmy Wakely
Cowboy Christmas2015 · Альбом · Jimmy Wakely
Happy Holidays: White Christmas2015 · Альбом · Jimmy Wakely
Easy Lovin'2015 · Альбом · Jimmy Wakely
You're Only in My Arms2015 · Альбом · Jimmy Wakely