Информация о правообладателе: Golden Decade

Другие альбомы артиста

Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra
Merry Christmas and A Happy New Year from Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra2023 · Альбом · Johnny Mathis
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra2023 · Альбом · Johnny Mathis
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Альбом · Johnny Mathis
Релиз Music around the World by Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra
Music around the World by Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra2023 · Альбом · Johnny Mathis
Релиз Summer of Love with Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra
Summer of Love with Johnny Mathis, Nelson Riddle & His Orchestra2022 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз For The Love Of Jazz
For The Love Of Jazz2022 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз Love Songs By Rodgers And Hammerstein
Love Songs By Rodgers And Hammerstein2022 · Альбом · Billy Eckstine
Релиз Who Cares about Jazz
Who Cares about Jazz2022 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз Four or Five Times
Four or Five Times2022 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз They Came to Cordura
They Came to Cordura2022 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Violets for Your Furs
Violets for Your Furs2022 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз I Thought About You
I Thought About You2022 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз When the Sun Goes Down
When the Sun Goes Down2021 · Альбом · Axel Stordahl
Релиз Just Another Rhumba
Just Another Rhumba2021 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз From the Bottom to the Top
From the Bottom to the Top2020 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз I've Got You Under My Skin
I've Got You Under My Skin2020 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Oh, Lady Be Good
Oh, Lady Be Good2020 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Nelson Riddle & His Orchestra
Релиз Deep In a Dream
Deep In a Dream2020 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз Close to You
Close to You2020 · Альбом · Frank Sinatra

Похожие артисты

Nelson Riddle & His Orchestra
Артист

Nelson Riddle & His Orchestra

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Julie London
Артист

Julie London

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Doris Day
Артист

Doris Day

Bing Crosby
Артист

Bing Crosby

Count Basie
Артист

Count Basie

Billie Holiday
Артист

Billie Holiday

Bobby Darin
Артист

Bobby Darin

Paul Anka
Артист

Paul Anka

Sammy Davis Jr.
Артист

Sammy Davis Jr.