Информация о правообладателе: Documents
Трек · 2008
Lo, How A Rose E'er Blooming
Другие альбомы артиста
La Paloma (The Dove)2022 · Альбом · The Percy Faith Strings
There Is Nothin' Like a Dame2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Baia (Na Baixa Do Sapateiro)2022 · Альбом · The Percy Faith Strings
In Thought2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Under the Moonlight2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Night Hike2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Duet2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
In Black and White2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Delanoe De2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
The Fiddling Bullfighter2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Spring Will Be a Little Late This Year2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Baia (No Baixa de Sapateiro)2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Mountain Fiddler2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Fine Dining2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Tap Dance2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Sweet Angel, Whisper2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
The Ox and the Frog2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
How Can Love Survive2021 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra