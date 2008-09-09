О нас

Другие альбомы артиста

Релиз La Paloma (The Dove)
La Paloma (The Dove)2022 · Альбом · The Percy Faith Strings
Релиз There Is Nothin' Like a Dame
There Is Nothin' Like a Dame2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Baia (Na Baixa Do Sapateiro)
Baia (Na Baixa Do Sapateiro)2022 · Альбом · The Percy Faith Strings
Релиз In Thought
In Thought2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Under the Moonlight
Under the Moonlight2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Night Hike
Night Hike2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз In Black and White
In Black and White2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз The Funny Barber Shop
The Funny Barber Shop2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Delanoe De
Delanoe De2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз The Fiddling Bullfighter
The Fiddling Bullfighter2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Spring Will Be a Little Late This Year
Spring Will Be a Little Late This Year2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Baia (No Baixa de Sapateiro)
Baia (No Baixa de Sapateiro)2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Mountain Fiddler
Mountain Fiddler2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Fine Dining
Fine Dining2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Tap Dance
Tap Dance2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Sweet Angel, Whisper
Sweet Angel, Whisper2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз The Ox and the Frog
The Ox and the Frog2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra
Релиз How Can Love Survive
How Can Love Survive2021 · Альбом · Percy Faith & His Orchestra

