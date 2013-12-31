О нас

Waheed Achakzai

Waheed Achakzai

Трек  ·  2013

Gul Zuwane Ala Gul Zuwane

Waheed Achakzai

Исполнитель

Waheed Achakzai

Трек Gul Zuwane Ala Gul Zuwane

#

Название

Альбом

1

Трек Gul Zuwane Ala Gul Zuwane

Gul Zuwane Ala Gul Zuwane

Waheed Achakzai

Rukhsaar, Vol. 5

6:04

Информация о правообладателе: K Records.

Другие альбомы артиста

Релиз Lar Ao Bar Ronah
Lar Ao Bar Ronah2024 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Gran Mehmood Khan Sara Zo
Gran Mehmood Khan Sara Zo2024 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Stargey Khaista
Stargey Khaista2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Pukhtane Khawre Naran
Pukhtane Khawre Naran2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Da Pukhtoon Gham
Da Pukhtoon Gham2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Ae Zama Waziristana
Ae Zama Waziristana2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Da Sela Raghla
Da Sela Raghla2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Tapaezy
Tapaezy2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Janana
Janana2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Jar Manzoor Pashtoona Da Kho Sta Barakatona Di
Jar Manzoor Pashtoona Da Kho Sta Barakatona Di2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Peer Pathan
Peer Pathan2023 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Da Mashoontoob Dawrana Rasha
Da Mashoontoob Dawrana Rasha2022 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Ali Ali Waya
Ali Ali Waya2022 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Ka Lara Pukhtana Da Ow Ka Bara Pukhtana Da
Ka Lara Pukhtana Da Ow Ka Bara Pukhtana Da2022 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Khamakha Ba Wi Pukhtoon
Khamakha Ba Wi Pukhtoon2022 · Сингл · Waheed Achakzai
Релиз Waheed Achakzai, Vol. 2
Waheed Achakzai, Vol. 22022 · Альбом · Waheed Achakzai
Релиз Wa lailo
Wa lailo2022 · Альбом · Waheed Achakzai
Релиз Pa Pakukhoonkhwa K Di Drana Drana Qoomona
Pa Pakukhoonkhwa K Di Drana Drana Qoomona2022 · Альбом · Waheed Achakzai
Релиз Tapeze Quetta Wal Andaz
Tapeze Quetta Wal Andaz2022 · Альбом · Waheed Achakzai
Релиз Mala Yu Mutai Khaura Da Qabal Zan Sara Raota
Mala Yu Mutai Khaura Da Qabal Zan Sara Raota2022 · Альбом · Waheed Achakzai

