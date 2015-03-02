Информация о правообладателе: Jutsu Media Group.
Трек · 2015
Au réveil
SA SI MWEN2024 · Сингл · Original Pirates
ANTANNDI 22023 · Сингл · Tency
Jules César2022 · Альбом · Lyrrix
Freestyle, No. 22022 · Сингл · Don Snoop
Pezer sa2021 · Сингл · Nono YMD
Faut l'argent (Extrait du projet Carbozo Vol. 1)2020 · Сингл · Pon2mik
Chanjé2020 · Сингл · Larose
Freestyle Drill Vol 12020 · Сингл · Lyrrix
Yon 2 Boutèy2019 · Сингл · Pon2mik
Trap Life2018 · Альбом · Lyrrix
Espèce2017 · Альбом · Pon2mik
Méyè la2017 · Альбом · Lyrrix
Investir2017 · Альбом · 13 Block
PLKFC2016 · Альбом · Pon2mik
Ayin pa chanjé2016 · Альбом · Lyrrix
Monde an mwen2016 · Альбом · Pon2mik
Tuer le temps2015 · Альбом · Lyrrix
Au réveil2015 · Альбом · Lyrrix
Drug Dealer, Vol. 22014 · Альбом · Lyrrix