Информация о правообладателе: A-Jazz Records

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends Collection
Jazz Legends Collection2016 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Jazz Dog Collection
Jazz Dog Collection2016 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Tel Aviv
Tel Aviv2014 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Chasing the Bird
Chasing the Bird2014 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Great Jazz Classics
Great Jazz Classics2013 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Herbie and Bobby
Herbie and Bobby2013 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Релиз Magic Flute
Magic Flute2010 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar

