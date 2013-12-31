Информация о правообладателе: A-Jazz Records
Трек · 2013
Tutti Flutie (Remastered)
Другие альбомы артиста
Jazz Legends Collection2016 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Jazz Dog Collection2016 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Tel Aviv2014 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Chasing the Bird2014 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Great Jazz Classics2013 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Herbie and Bobby2013 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar
Magic Flute2010 · Альбом · Herbie Mann & Bobby Jaspar