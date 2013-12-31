О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Jimmy Scott

Jimmy Scott

Трек  ·  2013

Please Forgive Me (Remastered)

Jimmy Scott

Исполнитель

Jimmy Scott

Трек Please Forgive Me (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Please Forgive Me (Remastered)

Please Forgive Me (Remastered)

Jimmy Scott

The Jazz Club Collection (100 Memorable Jazz Performances)

3:06

Информация о правообладателе: A-Jazz Records

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз Merry Christmas and a Happy New Year from Jimmy Scott
Merry Christmas and a Happy New Year from Jimmy Scott2023 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Jimmy Scott
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Jimmy Scott2023 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз Jimmy Scott
Jimmy Scott2023 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз Very Truly Yours
Very Truly Yours2021 · Альбом · Charles Mingus / Mundell Lowe / Budd Johnson
Релиз An Evening with Jimmy Scott
An Evening with Jimmy Scott2021 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз I Didn't Know What Time It Was
I Didn't Know What Time It Was2020 · Альбом · Miles Davis Quintet
Релиз Some Day My Prince Will Come
Some Day My Prince Will Come2020 · Альбом · Chet Baker
Релиз Little Jazz Birds
Little Jazz Birds2019 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Home
Home2018 · Сингл · Jimmy Scott
Релиз Simply the Best
Simply the Best2018 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Milestones of Jazz Legends - Male Jazz Singers, Vol. 7
Milestones of Jazz Legends - Male Jazz Singers, Vol. 72018 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2017 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз I Go Back Home
I Go Back Home2017 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Very Truly Yours
Very Truly Yours2016 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз If You Only Knew
If You Only Knew2016 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Little Jimmy Scott: Great Scott!
Little Jimmy Scott: Great Scott!2016 · Альбом · Jimmy Scott
Релиз Jazzmatic by Jimmy Scott
Jazzmatic by Jimmy Scott2015 · Альбом · Jimmy Scott

Похожие артисты

Jimmy Scott
Артист

Jimmy Scott

Kali Malone
Артист

Kali Malone

Floating Points
Артист

Floating Points

Edwin Rosen
Артист

Edwin Rosen

Butterfly Boucher
Артист

Butterfly Boucher

Jorell Ortega
Артист

Jorell Ortega

Princess Chelsea
Артист

Princess Chelsea

Gustave Rudman
Артист

Gustave Rudman

Yves Tumor
Артист

Yves Tumor

Robert Smith
Артист

Robert Smith

侯长青
Артист

侯长青

Radiohead
Артист

Radiohead

Emile Haynie
Артист

Emile Haynie