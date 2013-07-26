Информация о правообладателе: All Time Records
Трек · 2013
Sassi
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Il cielo in una stanza2023 · Альбом · Gino Paoli
Senza fine2022 · Альбом · Andrea Dameri
La Gatta (Remastered)2022 · Альбом · Gino Paoli
Anche se (Remastered)2022 · Альбом · Gino Paoli
Senza fine2022 · Альбом · Gino Paoli
Rileggendo vecchie lettere d'amore2021 · Альбом · Gino Paoli
Emozioni d'amore2021 · Альбом · Gino Paoli
Groovin' with Paoli2021 · Альбом · Gino Paoli
Gino paoli definitive collection di gino paoli2021 · Альбом · Gino Paoli
Gino paoli collection2021 · Альбом · Gino Paoli
Sapore di sale2021 · Сингл · Gino Paoli
Gino Selection2020 · Альбом · Gino Paoli
Luigi Tenco, Gino Paoli e Umberto Bindi2020 · Альбом · Luigi Tenco
Sapore di sale (Remastered)2020 · Альбом · Gino Paoli
Sapore di sale2020 · Альбом · Gino Paoli
Senza fine2020 · Альбом · Gino Paoli
1969 Recording Session2019 · Альбом · Gino Paoli
Gli innamorati sono sempre soli2019 · Альбом · Gino Paoli
Appunti di un lungo viaggio2019 · Альбом · Gino Paoli
La Tua Mano2019 · Альбом · Gino Paoli