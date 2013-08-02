О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: President Jazz Records

Другие альбомы артиста

Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Sweet Saturday Night
Sweet Saturday Night2021 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Down
Down2021 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Slow Motion
Slow Motion2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Wonderful World
Wonderful World2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз The Rain Dogs
The Rain Dogs2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Revolver Hits
Revolver Hits2020 · Альбом · Laurindo Almeida
Релиз The World Is A Paradise
The World Is A Paradise2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Live Through This
Live Through This2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Winter Holidays
Winter Holidays2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Easter Dance
Easter Dance2020 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Best Christmas Wishes
Best Christmas Wishes2019 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Singing For Christmas
Singing For Christmas2018 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Moonshine And Music
Moonshine And Music2018 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Happy Sounds
Happy Sounds2017 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Art Collection
Art Collection2017 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Expanse
Expanse2017 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз As Light As Straw
As Light As Straw2017 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Bitter And Sweet
Bitter And Sweet2017 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank
Релиз Jazz Legends Collection
Jazz Legends Collection2016 · Альбом · Laurindo Almeida & Bud Shank

Похожие артисты

Laurindo Almeida & Bud Shank
Артист

Laurindo Almeida & Bud Shank

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож