О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

The Tornados

The Tornados

Трек  ·  2013

Telstar (Remastered)

The Tornados

Исполнитель

The Tornados

Трек Telstar (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Telstar (Remastered)

Telstar (Remastered)

The Tornados

Unforgettable Songs Collection, Vol. 2

3:19

Информация о правообладателе: All Time Records

Другие альбомы артиста

Релиз Unforgettable Legends
Unforgettable Legends2022 · Альбом · The Tornados
Релиз The Greatest Rock'n'Roll Hits
The Greatest Rock'n'Roll Hits2022 · Альбом · The Tornados
Релиз Sound of Rock'n'Roll
Sound of Rock'n'Roll2022 · Альбом · The Tornados
Релиз This Is the Tornados
This Is the Tornados2022 · Альбом · The Tornados
Релиз Telstar!
Telstar!2022 · Альбом · The Tornados
Релиз Rock'n'Roll Nostalgia
Rock'n'Roll Nostalgia2022 · Альбом · The Tornados
Релиз The Tornados - Telstar
The Tornados - Telstar2021 · Альбом · The Tornados
Релиз We Want Billy!
We Want Billy!2020 · Альбом · Billy Fury
Релиз Telstar
Telstar2019 · Сингл · The Tornados
Релиз Chasing Moonbeams
Chasing Moonbeams2017 · Альбом · The Tornados
Релиз Sound Fever with The Tornados
Sound Fever with The Tornados2016 · Альбом · The Tornados
Релиз Globetrotter
Globetrotter2015 · Сингл · The Tornados
Релиз Telstar (Remastered)
Telstar (Remastered)2014 · Альбом · The Tornados
Релиз Telstar and More
Telstar and More2014 · Альбом · The Tornados
Релиз Telestar
Telestar2014 · Сингл · The Tornados
Релиз Love and Fury
Love and Fury2014 · Сингл · The Tornados
Релиз Telstar (Remastered)
Telstar (Remastered)2014 · Сингл · The Tornados
Релиз The Madison (Mono Version)
The Madison (Mono Version)2014 · Альбом · The Tornados
Релиз Telstar / Jungle Fever (Mono Version)
Telstar / Jungle Fever (Mono Version)2014 · Сингл · The Tornados
Релиз Life on Venus
Life on Venus2014 · Сингл · The Tornados

Похожие артисты

The Tornados
Артист

The Tornados

Little Richard
Артист

Little Richard

Jimi Hendrix
Артист

Jimi Hendrix

Muddy Waters
Артист

Muddy Waters

Jerry Lee Lewis
Артист

Jerry Lee Lewis

Bill Haley & His Comets
Артист

Bill Haley & His Comets

Del Shannon
Артист

Del Shannon

Steve Miller Band
Артист

Steve Miller Band

Janis Joplin
Артист

Janis Joplin

Bill Haley
Артист

Bill Haley

"Jesus Christ Superstar" 1996 London Cast
Артист

"Jesus Christ Superstar" 1996 London Cast

Albert King
Артист

Albert King

Little Eva
Артист

Little Eva