Информация о правообладателе: All Time Records
Трек · 2013
Johnny Get Angry
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Jazz Legends2024 · Сингл · Joanie Sommers
Merry Christmas and a Happy New Year from Joanie Sommers2023 · Сингл · Joanie Sommers
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Joanie Sommers2023 · Сингл · Joanie Sommers
JazzOmatic2023 · Сингл · Joanie Sommers
Johnny Get Angry2023 · Альбом · Joanie Sommers
Let's Talk About Love2023 · Альбом · Joanie Sommers
Positively the Most2023 · Альбом · Joanie Sommers
The "Voice" of the Sixties !2023 · Альбом · Joanie Sommers
For Those Who Think Young2023 · Альбом · Joanie Sommers
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Joanie Sommers
There's No Business Like Show Business with Joanie Sommers2022 · Сингл · Joanie Sommers
Joanie Sommers2022 · Альбом · Joanie Sommers
Movie Songs2022 · Альбом · Joanie Sommers
A Quartette2022 · Альбом · Joanie Sommers
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Joanie Sommers
The Game of Eyes2021 · Альбом · Joanie Sommers
Blues in the Night2021 · Альбом · Joanie Sommers
The Piano Boy (EP)2021 · Альбом · Joanie Sommers
Let's Talk About Love / Little Girl Blue2020 · Альбом · Joanie Sommers
Flapping Wings2020 · Альбом · Joanie Sommers