Информация о правообладателе: Infacted Recordings
Трек · 2015
Difficult to Kill
Другие альбомы артиста
We Don't Care (Once)2023 · Сингл · Torul
End Less Dreams2023 · Альбом · Torul
Hero Material2023 · Сингл · Torul
Now I Die Inside2023 · Сингл · Torul
Resonate2021 · Альбом · Torul
You and Me2020 · Сингл · Torul
Teniversia2020 · Альбом · Torul
Best Moments2020 · Альбом · Torul
Hikikomori2019 · Альбом · Torul
The Sooner the Better2019 · Альбом · Torul
Ausverkauft2019 · Альбом · Torul
You Won2018 · Альбом · Torul
Explain2018 · Альбом · Torul
Monday2017 · Альбом · Torul
Reset2016 · Альбом · Torul
Saviour of Love2015 · Альбом · Torul
Difficult to Kill2015 · Альбом · Torul
The Measure2015 · Альбом · Torul
All2015 · Альбом · Torul
The Fall2015 · Альбом · Torul