Информация о правообладателе: GospelTracksRecords
Трек · 2015
Escolhido (Radio Mix)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Tequiloka2025 · Сингл · Cris Piza
Justiça Divina2025 · Сингл · MDS RAPPER
Ela Rebola2025 · Сингл · DJ Maxnosbeatz
Diss Malandro2024 · Сингл · Ana Preta
Bom Exemplo2024 · Сингл · Cris Piza
Nóis Domina o Baile2023 · Сингл · DJ Maxnosbeatz
Bem Bang2022 · Сингл · DJ Maxnosbeatz
Rimatitude Sintonia2022 · Сингл · DJMaxNosBeatz
Até o Osso2022 · Альбом · Raah
Filha do Rei2021 · Альбом · DJ Maxnosbeatz
Escolhido2015 · Альбом · DJ Maxnosbeatz