Etta James

Etta James

Трек  ·  2014

I Just Want to Make Love to You

1 лайк

Etta James

Исполнитель

Etta James

Трек I Just Want to Make Love to You

#

Название

Альбом

1

Трек I Just Want to Make Love to You

I Just Want to Make Love to You

Etta James

Best of Jazz

3:07

Текст песни

I don't want you to be no slave

I don't want you to work all day

But I want you to be true

And I just wanna make love to you

Love to you, ooh-ooh

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Divitiae

