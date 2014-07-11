О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Clifford Brown

Трек  ·  2014

Smoke Gets in Your Eyes

1 лайк

Clifford Brown

Исполнитель

Трек Smoke Gets in Your Eyes

#

Название

Альбом

1

Трек Smoke Gets in Your Eyes

Smoke Gets in Your Eyes

Clifford Brown

Classic Lounge, Vol. 3

3:14

Текст песни

April in paris, chestnuts in blossom

Holiday tables under the trees

April in paris, this is a feeling

That no one can ever reprise

I never knew the charm of spring

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Divitiae

Другие альбомы артиста

Релиз Helen Merrill
Helen Merrill2024 · Альбом · Orchestra Quincy Jones
Релиз New Faces, New Sounds
New Faces, New Sounds2023 · Сингл · Clifford Brown
Релиз A Night at Birdland w/ Clifford Brown
A Night at Birdland w/ Clifford Brown2022 · Альбом · Art Blakey
Релиз At Basin Street
At Basin Street2022 · Альбом · Max Roach
Релиз Bones for Jones
Bones for Jones2022 · Альбом · Clifford Brown
Релиз All God's Chillun Got Rhythm
All God's Chillun Got Rhythm2022 · Альбом · Clifford Brown
Релиз Crazy He Calls Me
Crazy He Calls Me2022 · Альбом · Max Roach Tentet
Релиз The Scene Is Clean
The Scene Is Clean2022 · Альбом · Clifford Brown
Релиз Gerkin for Perkin
Gerkin for Perkin2022 · Альбом · Clifford Brown
Релиз I'll String Along With You
I'll String Along With You2022 · Альбом · Clifford Brown
Релиз Annoucement By Pee Wee Marquette
Annoucement By Pee Wee Marquette2022 · Альбом · The Art Blakey Quintet
Релиз At the Cotton Club 1956
At the Cotton Club 19562021 · Альбом · george morrow
Релиз Complete Recordings with Clifford Brown
Complete Recordings with Clifford Brown2021 · Альбом · Helen Merrill
Релиз Complete Recordings with Clifford Brown
Complete Recordings with Clifford Brown2021 · Альбом · Clifford Brown
Релиз Study in Brown
Study in Brown2021 · Альбом · Max Roach
Релиз Clifford Brown & Max Roach
Clifford Brown & Max Roach2021 · Альбом · Max Roach
Релиз Three Giants! (With Sonny Rollins & Max Roach)
Three Giants! (With Sonny Rollins & Max Roach)2021 · Альбом · Sonny Rollins
Релиз Strike Up The Band
Strike Up The Band2021 · Альбом · Clifford Brown
Релиз Sweet Saturday Night
Sweet Saturday Night2021 · Альбом · Clifford Brown
Релиз The Remasters
The Remasters2021 · Альбом · Clifford Brown

