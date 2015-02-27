Информация о правообладателе: Vega Music
Трек · 2015
Vaady Patti Melamada
Другие альбомы артиста
Kammani Lofi Mix2024 · Сингл · Vennelakanti
Rasaleela Vela2024 · Сингл · Veturi Sundararama Murthy
Endukamma Prema (Lofi Mix)2024 · Сингл · Anantha Sriram
Rajkumar2021 · Сингл · Ilayaraja
Mouna Thalithe Dari (Sad Bgm)2021 · Альбом · Satheesh Aaryan
YAARAVANU2020 · Сингл · Ilayaraja
MOUNA RAAGA2020 · Сингл · Ilayaraja
Nannusire2019 · Альбом · Ilayaraja
AA ONDHU HALLIYALLI2019 · Сингл · Ilayaraja
Mumbai Express2019 · Альбом · Ilayaraja
Pothuraju2019 · Альбом · Ilayaraja
Shiva Putrudu2019 · Альбом · Chaithanya
Kodama Simhalu2019 · Альбом · Ilayaraja
Kodama Simhalu2018 · Сингл · Ilayaraja
Touring Talkies (Original Motion Picture Soundtrack)2015 · Альбом · Ilayaraja
Mythri2015 · Альбом · Ilayaraja
Prashanth Special Hits2014 · Альбом · Ilayaraja
Drushya2014 · Сингл · Ilayaraja
Magical Moments with Ilayaraja2013 · Альбом · Ilayaraja
Sentiment of Ilayaraja2013 · Альбом · Ilayaraja