Информация о правообладателе: What a Wonderful Masterpieces Recordings World
Трек · 2015
I Had the Craziest Dream (Remastered)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Complete College Goes to Jazz2021 · Альбом · Jack Sheldon
Blues in the Night2020 · Альбом · Jack Sheldon
Art Pepper Presents "West Coast Sessions!" Volume 5: Jack Sheldon2017 · Альбом · Art Pepper
The Best Of Christmas Holidays2016 · Альбом · Jack Sheldon
Listen My Shuffle (Remastered)2016 · Альбом · Jack Sheldon
Me Myself and My Songs2016 · Альбом · Jack Sheldon
Wonderful Soundtrack2016 · Альбом · Jack Sheldon
Looking for the Gold Masterpieces (Remastered)2016 · Альбом · Jack Sheldon
My Happy Heaven (Remastered)2016 · Альбом · Jack Sheldon
Last Tower's Bell2016 · Альбом · Jack Sheldon
Live in New Orleans2016 · Альбом · Jack Sheldon
Anytime in My Mind2015 · Альбом · Jack Sheldon
Can Anyone See The Light2015 · Альбом · Jack Sheldon
Music In My Hands2015 · Альбом · Jack Sheldon
Memories Suite2015 · Альбом · Jack Sheldon
The Groovin' Atmosphere2015 · Альбом · Jack Sheldon
Sensational Hits from Past2015 · Альбом · Jack Sheldon
I Found My Love Outside2015 · Альбом · Jack Sheldon
Singing' to the Moonlight2015 · Альбом · Jack Sheldon
All Night in Music2015 · Альбом · Jack Sheldon