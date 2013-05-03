Информация о правообладателе: music all records
Трек · 2013
I Wanna Be Loved By You (Remastered)
Другие альбомы артиста
Marilyn Monroe -With Love2025 · Альбом · Marilyn Monroe
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Happy Birthday Mr President !2024 · Сингл · Happy Band
Merry Christmas and A Happy New Year from Marilyn Monroe2023 · Сингл · Marilyn Monroe
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Frank Sinatra & Marilyn Monroe2023 · Сингл · Marilyn Monroe
Music around the World by Marilyn Monroe2023 · Сингл · Marilyn Monroe
Bye Bye Baby2023 · Сингл · Marilyn Monroe
Running Wild2023 · Сингл · Marilyn Monroe
Summer of Love with Marilyn Monroe2022 · Сингл · Marilyn Monroe
Every Baby Needs a Da-Da-Daddy2022 · Альбом · Marilyn Monroe
You'd Be Suprised2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Down in the Meadow2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Two Little Girls from Little Rock2022 · Альбом · Marilyn Monroe
The River of No Return2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Down in the Meadow2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Niagara2022 · Альбом · Marilyn Monroe
A Fine Romance2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Marilyn - Pin-Up Beauty2022 · Альбом · Marilyn Monroe
Anyone Can See I Love You2021 · Альбом · Marilyn Monroe
I Wanna Be Loved By You2021 · Альбом · Marilyn Monroe