О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Дискотека Авария

Дискотека Авария

Трек  ·  2015

Самуи

2.3K лайка

Дискотека Авария

Исполнитель

Дискотека Авария

Трек Самуи

#

Название

Альбом

1

Трек Самуи

Самуи

Дискотека Авария

Самуи

3:21

Текст песни

Просыпается остров Самуи

Наш обед ещё где-то плавает

Новый день, целый день впереди

Это главное

На планшете стучат обновления

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Авария Энтертейнмент
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Страна Аления
Страна Аления2025 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз THE BEST, Ч. 2
THE BEST, Ч. 22025 · Альбом · Дискотека Авария
Релиз Потерявший
Потерявший2024 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Конфетка. Второй сезон. Выпуск 5
Конфетка. Второй сезон. Выпуск 52024 · Альбом · Чай Вдвоём
Релиз Ну что же ты
Ну что же ты2023 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Новогодняя
Новогодняя2023 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз THE BEST, Part 1
THE BEST, Part 12023 · Альбом · Дискотека Авария
Релиз Воля и разум
Воля и разум2023 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Небо
Небо2022 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Улетела
Улетела2022 · Альбом · Дискотека Авария
Релиз Улетела
Улетела2021 · Альбом · Слава
Релиз Алёна
Алёна2020 · Альбом · Дискотека Авария
Релиз Алёна
Алёна2020 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Аве Авария
Аве Авария2020 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Pepsi новогодняя
Pepsi новогодняя2019 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз КОУЧ
КОУЧ2019 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Новогодний ТрЭш
Новогодний ТрЭш2018 · Альбом · Дискотека Авария
Релиз Welcome to Russia
Welcome to Russia2018 · Сингл · Chinkong
Релиз Фантазёр
Фантазёр2018 · Сингл · Дискотека Авария
Релиз Моя любовь
Моя любовь2017 · Альбом · Дискотека Авария

Похожие артисты

Дискотека Авария
Артист

Дискотека Авария

Татьяна Буланова
Артист

Татьяна Буланова

REFLEX
Артист

REFLEX

Иванушки International
Артист

Иванушки International

Натали
Артист

Натали

Андрей Губин
Артист

Андрей Губин

Hi-fi
Артист

Hi-fi

Гости из будущего
Артист

Гости из будущего

Николай Басков
Артист

Николай Басков

Жанна Фриске
Артист

Жанна Фриске

Блестящие
Артист

Блестящие

Шура
Артист

Шура

Катя Лель
Артист

Катя Лель