Ike & Tina Turner

Ike & Tina Turner

Трек  ·  2013

A Fool in Love (Remastered)

Ike & Tina Turner

Исполнитель

Ike & Tina Turner

Трек A Fool in Love (Remastered)

Название

Альбом

1

Трек A Fool in Love (Remastered)

A Fool in Love (Remastered)

Ike & Tina Turner

Love Night Collection: 50 Love Songs

2:51

Текст песни

Whoa, there's something on my mind

Won't somebody please, please tell me what's wrong?

(You're just a fool, you know you're in love) What you say?

(You've got to face it to live in this world) Hey, hey, hey, yes

Информация о правообладателе: Am.Ra Discos

