Информация о правообладателе: music all records
Трек · 2011
Sorry Robbie
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Bert Selection2020 · Альбом · Bert Weedon
Bert Weedon - Vintage Sound2020 · Альбом · Bert Weedon
The Best Vintage Selection - Bert Weedon2020 · Альбом · Bert Weedon
The Original British Guitar Rocker2017 · Альбом · Bert Weedon
Guitar Superstars, Three Golden Legends - Duane Eddy, Link Wray, Bert Weedon2015 · Альбом · Bert Weedon
Rare Boogie Two2014 · Альбом · Tennessee Ernie Ford
The Award Winning Bert Weedon2014 · Альбом · Bert Weedon
2 Guitar Legends2014 · Альбом · Bert Weedon
Teenage Guitar / Blue Guitar (Mono Version)2014 · Сингл · Bert Weedon
Ferry to Hong Kong / Jealousy (Mono Version)2014 · Альбом · Curd Jurgens
Guitar Boogie Shuffle2013 · Альбом · Bert Weedon
The Classic Years2013 · Альбом · Bert Weedon
Dark Eyes2013 · Альбом · Bert Weedon
Stranger Than Fiction2013 · Альбом · Bert Weedon
Bert Weedon - Heroes Collection, Vol. 12012 · Альбом · Bert Weedon
Bert Weedon - Heroes Collection, Vol. 22012 · Альбом · Bert Weedon
Stranger Than Fiction2012 · Альбом · Bert Weedon
Honky Tonk Guitar Archive '61 (Stereo)2012 · Альбом · Bert Weedon
Archive '602012 · Альбом · Bert Weedon
Bert Weedon - Bert's Boogie2012 · Альбом · Bert Weedon