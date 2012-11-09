Трек · 2012
Little Drummer Boy
Информация о правообладателе: music all records
Текст песни
Come they told me, pa rum pum pum pum
A new born King to see, pa rum pum pum pum
Our finest gifts we bring, pa rum pum pum pum
To lay before the King, pa rum pum pum pum,
Rum pum pum pum, rum pum pum pum,
