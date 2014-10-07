О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Raluka

Raluka

Трек  ·  2014

Never Give Up (Radio Edit)

296 лайков

Raluka

Исполнитель

Raluka

Трек Never Give Up (Radio Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Never Give Up (Radio Edit)

Never Give Up (Radio Edit)

Raluka

Never Give Up

2:50

Текст песни

Do you remember when you kissed me for the first time

I still remember your smell is on my mind

I love the way you're lying love the way you're crying love the way you're smiling

Do you remember when we laughed till the morning sun

I still remember your face is on my mind

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Roton
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Era Era
Era Era2025 · Сингл · Raluka
Релиз Era Era
Era Era2025 · Сингл · Raluka
Релиз In & Out
In & Out2025 · Сингл · Raluka
Релиз Lullaby
Lullaby2025 · Сингл · Raluka
Релиз In & Out
In & Out2025 · Сингл · Raluka
Релиз Amsterdam
Amsterdam2025 · Сингл · Raluka
Релиз Iubitul meu de mai-nainte
Iubitul meu de mai-nainte2025 · Сингл · Raluka
Релиз Iubitul meu de mai-nainte
Iubitul meu de mai-nainte2025 · Сингл · Raluka
Релиз Amangoi
Amangoi2025 · Сингл · Raluka
Релиз Amangoi
Amangoi2025 · Сингл · Raluka
Релиз De dragul tau
De dragul tau2024 · Сингл · Raluka
Релиз Amsterdam
Amsterdam2024 · Сингл · Raluka
Релиз De dragul tau
De dragul tau2024 · Сингл · Raluka
Релиз Pe Repeat
Pe Repeat2024 · Сингл · Raluka
Релиз Sah mat
Sah mat2024 · Сингл · Raluka
Релиз Sah mat
Sah mat2024 · Сингл · Raluka
Релиз That Thing
That Thing2024 · Сингл · Raluka
Релиз Poate Asa Te Uit
Poate Asa Te Uit2024 · Сингл · Raluka
Релиз Poate Asa Te Uit
Poate Asa Te Uit2023 · Сингл · Raluka
Релиз Pânzele albe
Pânzele albe2023 · Сингл · Raluka

Похожие артисты

Raluka
Артист

Raluka

Chaow
Артист

Chaow

Sandra N.
Артист

Sandra N.

Cristi Nitzu
Артист

Cristi Nitzu

Reea
Артист

Reea

D.E.P.
Артист

D.E.P.

Irina Rimes, Grasu XXL, Cristi Nitzu
Артист

Irina Rimes, Grasu XXL, Cristi Nitzu

Motzu
Артист

Motzu

Alex Mica
Артист

Alex Mica

Geanina
Артист

Geanina

Havana
Артист

Havana

BELLUTI
Артист

BELLUTI

Morena
Артист

Morena