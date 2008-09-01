Информация о правообладателе: Golden Decade
Трек · 2008
I'll Be True
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Faye Adams "Atomic Adams"2024 · Альбом · Faye Adams
Faye Adams2023 · Альбом · Faye Adams
Faye Adams - Gold Collection2020 · Альбом · Faye Adams
Platinum Selection2020 · Альбом · Faye Adams
Faye Selection2020 · Альбом · Faye Adams
Square Dance Boogie2020 · Альбом · Calvin Boze
All The Best2019 · Альбом · Faye Adams
It Hurts Me to My Heart2019 · Сингл · Faye Adams
Every Day2018 · Альбом · Faye Adams
Prayer2014 · Альбом · Faye Adams
Somebody Somewhere2014 · Альбом · Faye Adams
Best of Faye Adams2013 · Альбом · Faye Adams
The Sound of Blues and Soul2012 · Альбом · Faye Adams
Faye Adams: R & B Originals2011 · Альбом · Faye Adams
Greatest Hits2010 · Альбом · Faye Adams
Shake A Hand2008 · Альбом · Faye Adams
1952-19542005 · Альбом · Faye Adams
I'll Be True / Tag Along1977 · Альбом · Faye Adams
Johnny, Don't Believe Her / Obey My Rules1961 · Альбом · Faye Adams
It's Nice to Know (Say You Love Me)1961 · Альбом · Faye Adams