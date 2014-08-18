Трек · 2014
Dedicated to You
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Sonus Musicae
Текст песни
If I should write a book for you
That brought me fame and fortune too,
That book would be,
Like my heart and me,
Dedicated to you.
Чтобы увидеть полный текст,
Другие альбомы артиста
The Sammy Davis Jr. All-Star Spectacular2024 · Альбом · Sammy Davis Jr.
As Long as She Needs Me2024 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Merry Christmas and A Happy New Year from Sammy Davis Jr.2023 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Dizzy Jazz2023 · Сингл · Sammy Davis Jr.
JazzOmatic2023 · Сингл · Sammy Davis Jr.
No Love, No Nothin'2023 · Альбом · Dean Martin
Sam's Song2023 · Альбом · Dean Martin
That's You2023 · Альбом · Sammy Davis Jr.
My Favourites2022 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Summer of Love with Sammy Davis Jr.2022 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Sammy Davis Jr.
Movie Songs2022 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Porgy and Bess - The Golden Age of American Musical Vol. 50/55 (1959)2022 · Альбом · Carmen McRae
A Happy New Year2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.
The Story of the Rose2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Christmas In The Old Home2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.
Music Hall2021 · Альбом · Sammy Davis Jr.