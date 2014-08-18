О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Billie Holiday

Billie Holiday

Трек  ·  2014

Summertime

Billie Holiday

Исполнитель

Billie Holiday

Трек Summertime

#

Название

Альбом

1

Трек Summertime

Summertime

Billie Holiday

Great Jazz Hits

2:57

Текст песни

Summertime and the livin' is easy

Fish are jumpin' and the cotton is high

Oh, your daddy's rich and your ma is good lookin'

So hush little baby, don't you cry

One of these mornings, you're goin' to rise up singin'

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Sonus Musicae

Другие альбомы артиста

Релиз Can't Help Lovin' Dat Man
Can't Help Lovin' Dat Man2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз On The Sentimental Side
On The Sentimental Side2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Romance In The Dark
Romance In The Dark2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Falling In Love Again
Falling In Love Again2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз These Foolish Things
These Foolish Things2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Lady Sing the Blues
Lady Sing the Blues2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Body and Soul
Body and Soul2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз The Greatest Hits
The Greatest Hits2025 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Mr. Gershwin
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Релиз Billie Holiday - Black'N'Blues
Billie Holiday - Black'N'Blues2024 · Альбом · Billie Holiday
Релиз Body and Soul
Body and Soul2023 · Альбом · Billie Holiday
Релиз There's No Business Like Show Business with Billie Holiday
There's No Business Like Show Business with Billie Holiday2023 · Сингл · Billie Holiday
Релиз There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 1
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 12023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 2
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 22023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 22023 · Альбом · Ella Fitzgerald
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Sam Cooke & Billie Holiday
Merry Christmas and A Happy New Year from Sam Cooke & Billie Holiday2023 · Сингл · Sam Cooke
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 12023 · Сингл · Ella Fitzgerald
Релиз No Music, No Life
No Music, No Life2023 · Альбом · Benny Goodman
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Billie Holiday
Merry Christmas and A Happy New Year from Billie Holiday2023 · Сингл · Billie Holiday
Релиз They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Billie Holiday

Похожие артисты

Billie Holiday
Артист

Billie Holiday

Antonio Carlos Jobim
Артист

Antonio Carlos Jobim

Johnny Hartman
Артист

Johnny Hartman

Charlie Parker
Артист

Charlie Parker

Sarah Vaughan
Артист

Sarah Vaughan

Dave Brubeck
Артист

Dave Brubeck

Charlie Byrd
Артист

Charlie Byrd

The Ramsey Lewis Trio
Артист

The Ramsey Lewis Trio

Chet Baker
Артист

Chet Baker

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Thomas Dutronc
Артист

Thomas Dutronc

Nelson Riddle & His Orchestra
Артист

Nelson Riddle & His Orchestra

Till Brönner
Артист

Till Brönner