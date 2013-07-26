Информация о правообладателе: All Time Records
Трек · 2013
New Orleans Parade
Другие альбомы артиста
The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 22023 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
The Complete Decca Sessions 1954/55, Vol. 12023 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Chris Barber Plays Spirituals2022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 22022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
Chris Barber Plays The Music Of Clarence And Spencer Williams, Vol. 12022 · Сингл · Chris Barber's Jazz Band
The New St Louis Blues and Other Classics2021 · Альбом · Ottilie Patterson
Chris Barber: Fifty Traditional Jazz Favourites2019 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 102017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 92017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Milestones of Legends - Trad Jazz, Vol. 82017 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
All That Jazz, Vol. 65: Storyville Joys – Chris Barber in Studio and on Stage (2016 Remaster)2016 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Chris Barber : Live at The Royal Festival Hall, London, December, 19562016 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
British Bash: Live in New Orleans2015 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Dixieland Jazz, Vol.22014 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Barber at the London Palladium (Live, Mono Version)2014 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Swanee River (Mono Version)2014 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Tuxedo Rag2013 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Weeping Willow Blues2013 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Ice Cream (Live)2013 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band
Chris Barber's Jazz Band, Vol. 2: Live Sessions2013 · Альбом · Chris Barber's Jazz Band