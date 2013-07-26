О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Timi Yuro

Timi Yuro

Трек  ·  2013

Hurt

Timi Yuro

Исполнитель

Timi Yuro

Трек Hurt

#

Название

Альбом

1

Трек Hurt

Hurt

Timi Yuro

Unforgettable Songs Collection

2:28

Информация о правообладателе: All Time Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз There's No Business Like Show Business with Timi Yuro
There's No Business Like Show Business with Timi Yuro2024 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Soul!
Soul!2023 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - Vintage Sounds
Timi Yuro - Vintage Sounds2022 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Remastered Hits, Vol. 2
Remastered Hits, Vol. 22021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Smile
Smile2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Hurt
Hurt2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз What's A Matter Baby
What's A Matter Baby2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Let Me Call You Sweetheart
Let Me Call You Sweetheart2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Soul
Soul2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - Vintage Cafè
Timi Yuro - Vintage Cafè2021 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - "Thel Ittle Girl with a Big Voice"
Timi Yuro - "Thel Ittle Girl with a Big Voice"2020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Best Collection Timi Yuro, Vol. 1
Best Collection Timi Yuro, Vol. 12020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Best Collection Timi Yuro, Vol. 2
Best Collection Timi Yuro, Vol. 22020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Come Rain Or Come Shine
Come Rain Or Come Shine2020 · Сингл · Timi Yuro
Релиз Wrap Your Troubles In Dreams
Wrap Your Troubles In Dreams2020 · Сингл · Timi Yuro
Релиз Timi Yuro - Gold Collection
Timi Yuro - Gold Collection2020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Timi Selection
Timi Selection2020 · Альбом · Timi Yuro
Релиз HURT! The Best Of Timi Yuro
HURT! The Best Of Timi Yuro2018 · Альбом · Timi Yuro
Релиз There Goes My Heart
There Goes My Heart2018 · Альбом · Timi Yuro
Релиз Soul
Soul2017 · Альбом · Timi Yuro

Похожие артисты

Timi Yuro
Артист

Timi Yuro

Jimmy Rosenberg
Артист

Jimmy Rosenberg

Исаак Осипович Дунаевский
Артист

Исаак Осипович Дунаевский

Игорь Кантюков
Артист

Игорь Кантюков

Яков Скоморовский
Артист

Яков Скоморовский

Хоронько-Оркестр
Артист

Хоронько-Оркестр

Александр Вертинский
Артист

Александр Вертинский

Михаил Вавич
Артист

Михаил Вавич

Женская группа хора Ансамбля песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения
Артист

Женская группа хора Ансамбля песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения

Сергей Хутас
Артист

Сергей Хутас

Оскар Фельцман
Артист

Оскар Фельцман

Александр Бухгольц
Артист

Александр Бухгольц

Tyson Fury
Артист

Tyson Fury