Информация о правообладателе: Hoogan Records
Трек · 2013
(Girls, Girls, Girls) Made to Love
Другие альбомы артиста
Vintage Cafè: Just a Kid in Love2022 · Альбом · Eddie Hodges
Les idoles des années 60 : Eddie Hodges, Vol. 12022 · Альбом · Eddie Hodges
Eddie Hodges - Vintage Sounds2021 · Альбом · Eddie Hodges
Eddie Hodges - Vintage Charm2021 · Альбом · Eddie Hodges
Eddie Hodges - I'm Gonna Knock on Your Door2021 · Альбом · Eddie Hodges
Extended Play Collection2019 · Альбом · Eddie Hodges
Avelance2016 · Альбом · Eddie Hodges
Made to Love (Girls, Girls, Girls)2014 · Сингл · Eddie Hodges
Girls, Girls, Girls2014 · Альбом · Eddie Hodges
I'm Gonna Knock on Your Door2014 · Альбом · Eddie Hodges
I'm Gonna Knock On the Door2013 · Сингл · Eddie Hodges
Made to Love (Girls, Girls, Girls)2013 · Сингл · Eddie Hodges
The Original Hit Recording - I'm gonna Knock on your Door2012 · Сингл · Eddie Hodges
I'm Gonna Knock On Your Door - The Best Of2011 · Альбом · Eddie Hodges