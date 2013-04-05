О нас

Информация о правообладателе: Hoogan Records

Другие альбомы артиста

Релиз Memories, Memories... The Golden Age of British Variety Music 20 Vol. 1950-1962 Vol. 2 : Frank Ifield
Memories, Memories... The Golden Age of British Variety Music 20 Vol. 1950-1962 Vol. 2 : Frank Ifield2023 · Альбом · Frank Ifield
Релиз I Remember You / Lucky Devil
I Remember You / Lucky Devil2023 · Сингл · Frank Ifield
Релиз Frankly Yours
Frankly Yours2021 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Frank Selection
Frank Selection2020 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Frank Ifield - Vintage Sound
Frank Ifield - Vintage Sound2020 · Альбом · Frank Ifield
Релиз The Best Vintage Selection
The Best Vintage Selection2020 · Альбом · Frank Ifield
Релиз All The Best
All The Best2020 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Lovesick
Lovesick2018 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Lovesick Blues
Lovesick Blues2017 · Альбом · Frank Ifield
Релиз The Backroom Recordings
The Backroom Recordings2016 · Альбом · Frank Ifield
Релиз The Classic Country Collection
The Classic Country Collection2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Confessin'
Confessin'2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Best of Frank Ifield X2
Best of Frank Ifield X22015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Greatest Hits
Greatest Hits2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Best of Frank Ifield
Best of Frank Ifield2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз I Remember You
I Remember You2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Lucky Devil
Lucky Devil2015 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Happy-Go-Lucky Me
Happy-Go-Lucky Me2015 · Сингл · Frank Ifield
Релиз Titanium Hits
Titanium Hits2014 · Альбом · Frank Ifield
Релиз Lovesick Blues
Lovesick Blues2014 · Сингл · Frank Ifield

