Nina & Frederik

Nina & Frederik

Трек  ·  2014

Little Donkey

Nina & Frederik

Исполнитель

Nina & Frederik

Трек Little Donkey

#

Название

Альбом

1

Трек Little Donkey

Little Donkey

Nina & Frederik

We All Love Pop Songs (50's & 60's)

3:17

Информация о правообладателе: Unforgettable Songs Records

Другие альбомы артиста

Релиз Nina & Frederik - Vintage Sounds
Nina & Frederik - Vintage Sounds2022 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Nine Hundred Miles
Nine Hundred Miles2020 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Oh, Sinner Man!
Oh, Sinner Man!2020 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Nina & Frederik
Nina & Frederik2017 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Little Donkey
Little Donkey2017 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Frohe Weihnacht / Merry Christmas / Joyeux Noël / Vrolijk Kerstfeest
Frohe Weihnacht / Merry Christmas / Joyeux Noël / Vrolijk Kerstfeest2017 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Little Donkey
Little Donkey2017 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Away in Manger
Away in Manger2017 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Little Shepard Boy
Little Shepard Boy2015 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Try To Remember - 30 Store Hits
Try To Remember - 30 Store Hits2013 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Follow
Follow1969 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Nine Hundred Miles
Nine Hundred Miles1960 · Альбом · Nina & Frederik
Релиз Nina & Frederik with Louis Armstrong
Nina & Frederik with Louis Armstrong1960 · Альбом · Nina & Frederik

