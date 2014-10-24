О нас

João Donato

João Donato

Трек  ·  2014

Comigo É Assim (Remastered)

João Donato

Исполнитель

João Donato

Трек Comigo É Assim (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Comigo É Assim (Remastered)

Comigo É Assim (Remastered)

João Donato

Jazz Vol. 2 (50 Original Tracks)

2:21

Информация о правообладателе: Jazz Tune

Другие альбомы артиста

Релиз Fundamental - João Donato
Fundamental - João Donato2023 · Альбом · João Donato
Релиз A Bossa é Cuca Nova
A Bossa é Cuca Nova2023 · Сингл · BossaCucaNova
Релиз Serotonina
Serotonina2022 · Альбом · João Donato
Релиз Síntese do lance
Síntese do lance2021 · Альбом · João Donato
Релиз Côco Táxi
Côco Táxi2021 · Альбом · João Donato
Релиз Síntese do lance
Síntese do lance2021 · Альбом · João Donato
Релиз Samba de Manhã
Samba de Manhã2021 · Сингл · João Donato
Релиз Vai Viver Curumim (feat. João Donato e Alice Smith)
Vai Viver Curumim (feat. João Donato e Alice Smith)2021 · Сингл · João Donato
Релиз Peguei Um Ita No Norte
Peguei Um Ita No Norte2020 · Альбом · João Donato
Релиз Sessões Selo Sesc #7: João Donato + Projeto Coisa Fina
Sessões Selo Sesc #7: João Donato + Projeto Coisa Fina2020 · Альбом · João Donato
Релиз Nelson Faria Convida João Donato. Um Café Lá Em Casa
Nelson Faria Convida João Donato. Um Café Lá Em Casa2019 · Альбом · Nelson Faria
Релиз Original Jazz Recordings, Chá Dançante (Digitally Remastered)
Original Jazz Recordings, Chá Dançante (Digitally Remastered)2018 · Альбом · João Donato
Релиз Sambolero
Sambolero2017 · Альбом · João Donato
Релиз Sintetizamor
Sintetizamor2017 · Альбом · João Donato
Релиз Muito à Vontade / Tim-Dom-Dom / Pra Que Chorar / Sambou...Sambou / Jodel / Vamos Nessa / Minha Saudade / Naquela Base / Olhou Pra Mim / Tema Teimoso / Só Se For Agora / Caminho de Casa
Muito à Vontade / Tim-Dom-Dom / Pra Que Chorar / Sambou...Sambou / Jodel / Vamos Nessa / Minha Saudade / Naquela Base / Olhou Pra Mim / Tema Teimoso / Só Se For Agora / Caminho de Casa2016 · Сингл · João Donato
Релиз Donato Elétrico
Donato Elétrico2016 · Альбом · João Donato
Релиз A Bossa Muito Moderna de Donato
A Bossa Muito Moderna de Donato2015 · Альбом · João Donato
Релиз Muito à Vontade / Tim-Dom-Dom / Pra Que Chorar / Sambou...Sambou / Jodel / Vamos Nessa / Minha Saudade / Naquela Base / Olhou Pra Mim / Tema Teimoso / Só Se For Agora / Caminho de Casa
Muito à Vontade / Tim-Dom-Dom / Pra Que Chorar / Sambou...Sambou / Jodel / Vamos Nessa / Minha Saudade / Naquela Base / Olhou Pra Mim / Tema Teimoso / Só Se For Agora / Caminho de Casa2015 · Сингл · João Donato
Релиз MasterJazz: João Donato
MasterJazz: João Donato2014 · Альбом · João Donato
Релиз Brasil Seleção (Sound do Brasil)
Brasil Seleção (Sound do Brasil)2014 · Альбом · Sergio Mendes

Похожие артисты

João Donato
Артист

João Donato

Randy Crawford
Артист

Randy Crawford

HAEVN
Артист

HAEVN

Jane Birkin
Артист

Jane Birkin

Gare du Nord
Артист

Gare du Nord

Metropole Orkest
Артист

Metropole Orkest

Dianne Reeves
Артист

Dianne Reeves

Oleta Adams
Артист

Oleta Adams

k.d. lang
Артист

k.d. lang

Wolfgang Haffner
Артист

Wolfgang Haffner

Anakelly
Артист

Anakelly

Shawn Colvin
Артист

Shawn Colvin

Mark Sholtez
Артист

Mark Sholtez