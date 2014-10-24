О нас

Трек  ·  2014

Red Arrow (Remastered)

Трек Red Arrow (Remastered)

Red Arrow (Remastered)

Jazz Vol. 2 (50 Original Tracks)

5:10

Информация о правообладателе: Jazz Tune

Другие альбомы артиста

Релиз Smoke Signal
Smoke Signal2021 · Альбом · Various Artists
Релиз Box 2000 / Stella by Starlight
Box 2000 / Stella by Starlight2021 · Альбом · Red Rodney
Релиз 1957
19572018 · Альбом · Tommy Flanagan / Ira Sullivan / Oscar Pettiford / Elvin Jones / Philly Joe Jones
Релиз Prelude to a Kiss
Prelude to a Kiss2017 · Альбом · Red Rodney
Релиз Lover Man
Lover Man2017 · Альбом · Bent Jaedig
Релиз Red Rodney: The Red Rodney Quintets / Fiery
Red Rodney: The Red Rodney Quintets / Fiery2016 · Альбом · Red Rodney
Релиз Titanium Hits
Titanium Hits2014 · Альбом · Red Rodney
Релиз Red Hot & Blue
Red Hot & Blue2012 · Альбом · Red Rodney
Релиз Borrowed Time
Borrowed Time2011 · Альбом · Oscar Pettiford
Релиз Essential Jazz Quintets
Essential Jazz Quintets2010 · Альбом · Red Rodney
Релиз Fiery
Fiery2010 · Альбом · Red Rodney
Релиз Red Rodney
Red Rodney2009 · Альбом · Red Rodney
Релиз Woody’s Boys Vol. 3 (1945-49)
Woody’s Boys Vol. 3 (1945-49)2008 · Альбом · Neal Hefti
Релиз Red Snapper
Red Snapper1989 · Альбом · Red Rodney
Релиз Society Red (feat. Bent Jædig)
Society Red (feat. Bent Jædig)1988 · Альбом · Red Rodney
Релиз One for Bird (Live)
One for Bird (Live)1988 · Альбом · Dick Oatts
Релиз Red Giant
Red Giant1988 · Альбом · Red Rodney
Релиз Live At The Village Vanguard
Live At The Village Vanguard1980 · Альбом · Red Rodney
Релиз The Danish Jazz Army
The Danish Jazz Army1975 · Альбом · Red Rodney

