Информация о правообладателе: Jazz Tune
Трек · 2014
Red Arrow (Remastered)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Smoke Signal2021 · Альбом · Various Artists
Box 2000 / Stella by Starlight2021 · Альбом · Red Rodney
19572018 · Альбом · Tommy Flanagan / Ira Sullivan / Oscar Pettiford / Elvin Jones / Philly Joe Jones
Prelude to a Kiss2017 · Альбом · Red Rodney
Lover Man2017 · Альбом · Bent Jaedig
Red Rodney: The Red Rodney Quintets / Fiery2016 · Альбом · Red Rodney
Titanium Hits2014 · Альбом · Red Rodney
Red Hot & Blue2012 · Альбом · Red Rodney
Borrowed Time2011 · Альбом · Oscar Pettiford
Essential Jazz Quintets2010 · Альбом · Red Rodney
Fiery2010 · Альбом · Red Rodney
Red Rodney2009 · Альбом · Red Rodney
Woody’s Boys Vol. 3 (1945-49)2008 · Альбом · Neal Hefti
Red Snapper1989 · Альбом · Red Rodney
Society Red (feat. Bent Jædig)1988 · Альбом · Red Rodney
One for Bird (Live)1988 · Альбом · Dick Oatts
Red Giant1988 · Альбом · Red Rodney
Live At The Village Vanguard1980 · Альбом · Red Rodney
The Danish Jazz Army1975 · Альбом · Red Rodney