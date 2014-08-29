О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jet Harris

Jet Harris

Трек  ·  2014

Wild One (Real Wild Child) [Remastered]

Jet Harris

Исполнитель

Jet Harris

Трек Wild One (Real Wild Child) [Remastered]

#

Название

Альбом

1

Трек Wild One (Real Wild Child) [Remastered]

Wild One (Real Wild Child) [Remastered]

Jet Harris

The Diamond Collection (Original Recordings)

2:41

Информация о правообладателе: X Select Records

Другие альбомы артиста

Релиз Besame Mucho
Besame Mucho2014 · Сингл · Jet Harris
Релиз Besame Mucho / Rave
Besame Mucho / Rave2014 · Сингл · Jet Harris
Релиз The Man With the Golden Arm
The Man With the Golden Arm2013 · Альбом · Jet Harris
Релиз Besame Mucho
Besame Mucho2013 · Сингл · Jet Harris
Релиз Diamonds Are Trumps
Diamonds Are Trumps2012 · Альбом · Jet Harris
Релиз The Journey
The Journey2009 · Альбом · Jet Harris
Релиз Inside (Live at Gloucester Prison 1977)
Inside (Live at Gloucester Prison 1977)1977 · Альбом · Jet Harris
Релиз The Wild Ones!
The Wild Ones!1963 · Альбом · Jet Harris
Релиз Bésame Mucho
Bésame Mucho1962 · Сингл · Jet Harris
Релиз Besame Mucho / Rave
Besame Mucho / Rave1962 · Сингл · Jet Harris

Похожие артисты

Jet Harris
Артист

Jet Harris

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож