Thelonious Monk

Thelonious Monk

Трек  ·  2015

An Oscar for Treadwell

Thelonious Monk

Исполнитель

Thelonious Monk

Трек An Oscar for Treadwell

#

Название

Альбом

1

Трек An Oscar for Treadwell

An Oscar for Treadwell

Thelonious Monk

Bloomdido

3:22

Информация о правообладателе: Soulstrip Studios

Другие альбомы артиста

Релиз „Jazz Progressions“ - Thelonious Monk
„Jazz Progressions“ - Thelonious Monk2025 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Nice Work If You Can Get It
Nice Work If You Can Get It2025 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз In Orbit
In Orbit2024 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Thelonious Monk
Merry Christmas and A Happy New Year from Thelonious Monk2023 · Сингл · Thelonious Monk
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Thelonious Monk
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Thelonious Monk2023 · Сингл · Thelonious Monk
Релиз Monk's Mood
Monk's Mood2023 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз I Let A Song Go Out Of My Heart
I Let A Song Go Out Of My Heart2023 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Music around the World by Thelonious Monk
Music around the World by Thelonious Monk2023 · Сингл · Thelonious Monk
Релиз Misterioso
Misterioso2023 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Just a Gigolo
Just a Gigolo2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Thelonious
Thelonious2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Summer of Love with Thelonious Monk, Vol. 1
Summer of Love with Thelonious Monk, Vol. 12022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Summer of Love with Thelonious Monk, Vol. 2
Summer of Love with Thelonious Monk, Vol. 22022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Embraceable You - The Smithsonian Collection of Classic Jazz
Embraceable You - The Smithsonian Collection of Classic Jazz2022 · Сингл · Charlie Parker
Релиз Criss Cross (Jazzman's Music)
Criss Cross (Jazzman's Music)2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Masters of Jazz Presents Thelonious Monk (1952 -1962 Essential Works)
Masters of Jazz Presents Thelonious Monk (1952 -1962 Essential Works)2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Hornin' in
Hornin' in2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Off Minor
Off Minor2022 · Альбом · Thelonious Monk
Релиз Blues for Yolande
Blues for Yolande2022 · Альбом · The Decca Mixed Choir
Релиз Nice Work If You Can Get It
Nice Work If You Can Get It2022 · Альбом · Thelonious Monk

