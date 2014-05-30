О нас

Информация о правообладателе: Hoogan Records

Другие альбомы артиста

Релиз All The Best
All The Best2020 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз I Love How You Love Me (Remastered)
I Love How You Love Me (Remastered)2020 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз Old Enough to Cry
Old Enough to Cry2020 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз Let Me Be The One
Let Me Be The One2015 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз Titanium Hits
Titanium Hits2014 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз I Love How You Love Me
I Love How You Love Me2014 · Сингл · The Paris Sisters
Релиз Be My Boy
Be My Boy2014 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз Great Vocal Groups
Great Vocal Groups2014 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз I Love How You Love Me / All Through the Night (Digital 45)
I Love How You Love Me / All Through the Night (Digital 45)2013 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз The Genius of Phil Spector
The Genius of Phil Spector2013 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз I Love How You Love Me
I Love How You Love Me2013 · Сингл · The Paris Sisters
Релиз Phil Spector - The Early Years
Phil Spector - The Early Years2012 · Альбом · Gene Pitney
Релиз The Original Hit Recording - I Love how you Love me
The Original Hit Recording - I Love how you Love me2012 · Сингл · The Paris Sisters
Релиз Best Of The Paris Sisters
Best Of The Paris Sisters2004 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз All Through the Night
All Through the Night1962 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз The Paris Sisters
The Paris Sisters1961 · Альбом · The Paris Sisters
Релиз I Love How You Love Me
I Love How You Love Me1961 · Сингл · The Paris Sisters

