Информация о правообладателе: Sector Records

Другие альбомы артиста

Релиз Christmas Compilation
Christmas Compilation2016 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз The Christmas Music Family
The Christmas Music Family2016 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Delicious Christmas
Delicious Christmas2016 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Waiting for Santa Claus
Waiting for Santa Claus2015 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз The Christmas Time
The Christmas Time2015 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз The Christmas Collection (All Original Artist Recordings)
The Christmas Collection (All Original Artist Recordings)2015 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Christmas Time
Christmas Time2015 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Saint Noel
Saint Noel2015 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Playing Christmas Themes
Playing Christmas Themes2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз It's Christmas Night
It's Christmas Night2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз The Perfect Christmas
The Perfect Christmas2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз The Christmas Book
The Christmas Book2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Christmas Melodies
Christmas Melodies2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Christmas Collection (Original Classic Christmas Songs)
Christmas Collection (Original Classic Christmas Songs)2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas
Релиз Christmas With: Fernando Albuerne & Coro de Madrigalistas
Christmas With: Fernando Albuerne & Coro de Madrigalistas2014 · Альбом · Fernando Albuerne & Coro De Madrigalistas

