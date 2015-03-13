Информация о правообладателе: The Art Of Singing
Трек · 2015
Oiseaux, si tous les ans, K. 307
Другие альбомы артиста
Mozart - die zauberflöte2024 · Сингл · Leopold Simoneau
Léopold Simoneau & Pierrette Alarie, Vol. 12024 · Альбом · Leopold Simoneau
Georges bizet : les pêcheurs de perles2022 · Сингл · Xavier Depraz
Gluck: Orphée et Eurydice, Tragic Opera in three acts2022 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Beethoven: Symphony No.9, Op. 1252019 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Mozart: Die Zauberflöte, K. 620 (Live)2019 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Handel: The Messiah, HWV 562017 · Альбом · Orchester Der Wiener Staatsoper
Rediscovering French Operas, Vol. 92017 · Сингл · Suzanne Danco
Requiem En Ré Mineur, K. 6262016 · Альбом · Leopold Simoneau
Wolfgang Amadeus Mozart: Ein Freimaurer Bruder [Last Masonic Works]2016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart: Airs d'opéras (Mono Version)2016 · Альбом · Leopold Simoneau
Bizet: Carmen (Mono Version)2016 · Альбом · Consuelo Rubio
Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Leopold Simoneau
Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · María de los Ángeles Morales
Mozart: Airs de concert & Duos d'opéra (Mono Version)2016 · Альбом · Pierrette Alarie
Mozart: La flûte enchantée, airs (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Mono Version)2015 · Альбом · Leopold Simoneau
Delibes: Lakmé, sélection (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Mozart: Airs de concert, K. 316 & 431 (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Opernarien und -Duette (Mono Version)2015 · Альбом · Pierrette Alarie