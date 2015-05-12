Трек · 2015
Lullaby in Rhythm
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Night & Day
Текст песни
Lullaby in rhythm
Here my lullaby in rhythm
Dream your dreams and wonder rhythm
Evening drowns will come and take you
Чтобы увидеть полный текст,
