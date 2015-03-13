О нас

©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Mozart - die zauberflöte
Mozart - die zauberflöte2024 · Сингл · Leopold Simoneau
Релиз Léopold Simoneau & Pierrette Alarie, Vol. 1
Léopold Simoneau & Pierrette Alarie, Vol. 12024 · Альбом · Leopold Simoneau
Релиз Georges bizet : les pêcheurs de perles
Georges bizet : les pêcheurs de perles2022 · Сингл · Xavier Depraz
Релиз Gluck: Orphée et Eurydice, Tragic Opera in three acts
Gluck: Orphée et Eurydice, Tragic Opera in three acts2022 · Альбом · Orchestre des Concerts Lamoureux
Релиз Beethoven: Symphony No.9, Op. 125
Beethoven: Symphony No.9, Op. 1252019 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620 (Live)
Mozart: Die Zauberflöte, K. 620 (Live)2019 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Handel: The Messiah, HWV 56
Handel: The Messiah, HWV 562017 · Альбом · Orchester Der Wiener Staatsoper
Релиз Rediscovering French Operas, Vol. 9
Rediscovering French Operas, Vol. 92017 · Сингл · Suzanne Danco
Релиз Requiem En Ré Mineur, K. 626
Requiem En Ré Mineur, K. 6262016 · Альбом · Leopold Simoneau
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Ein Freimaurer Bruder [Last Masonic Works]
Wolfgang Amadeus Mozart: Ein Freimaurer Bruder [Last Masonic Works]2016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Mozart: Airs d'opéras (Mono Version)
Mozart: Airs d'opéras (Mono Version)2016 · Альбом · Leopold Simoneau
Релиз Bizet: Carmen (Mono Version)
Bizet: Carmen (Mono Version)2016 · Альбом · Consuelo Rubio
Релиз Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)
Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · Leopold Simoneau
Релиз Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)
Verdi: La traviata, extraits (Mono Version)2016 · Альбом · María de los Ángeles Morales
Релиз Mozart: Airs de concert & Duos d'opéra (Mono Version)
Mozart: Airs de concert & Duos d'opéra (Mono Version)2016 · Альбом · Pierrette Alarie
Релиз Mozart: La flûte enchantée, airs (Mono Version)
Mozart: La flûte enchantée, airs (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Релиз Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Mono Version)
Offenbach: Les contes d'Hoffmann (Mono Version)2015 · Альбом · Leopold Simoneau
Релиз Delibes: Lakmé, sélection (Mono Version)
Delibes: Lakmé, sélection (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Релиз Mozart: Airs de concert, K. 316 & 431 (Mono Version)
Mozart: Airs de concert, K. 316 & 431 (Mono Version)2015 · Сингл · Pierrette Alarie
Релиз Opernarien und -Duette (Mono Version)
Opernarien und -Duette (Mono Version)2015 · Альбом · Pierrette Alarie

